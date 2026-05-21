Il Cies stila la Top 11 della Serie A 2025/26: c'è un solo azzurro ed è una sorpresa
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L’esterno del Napoli è l’unico calciatore azzurro presente nella formazione ideale elaborata dall’osservatorio calcistico internazionale.
C’è anche il nome di Matteo Politano nella Top-11 della Serie A 2025/26 stilata dal CIES. L’esterno del Napoli è l’unico calciatore azzurro presente nella formazione ideale elaborata dall’osservatorio calcistico internazionale.
Politano è stato inserito nel tridente offensivo insieme a Lautaro Martinez e Kenan Yildiz, a conferma dell’ottima stagione disputata dall’attaccante di Conte, protagonista soprattutto per continuità e rendimento.
TOP 11 CIES (4-2-3-1): Carnesecchi; Saelemaekers, Akanji, Bastoni, Dimarco; Modric, Calhanoglu; Politano, Nico Paz, Yildiz; Lautaro
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