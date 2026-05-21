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Napoli-Udinese, arbitra l’esordiente Zanotti con Prontera al Var: la sestina completa
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Napoli–Udinese, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A, sarà diretta dalla sestina arbitrale comunicata per il match delle ore 18.00 al Maradona. A guidare la squadra arbitrale sarà l'esordiente Zanotti, con gli assistenti Capaldo e Pascarella sulle corsie laterali. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Manganiello, mentre in sala VAR opererà Prontera, coadiuvato dall’AVAR Pairetto. Ecco la sestina completa:
ZANOTTI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
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