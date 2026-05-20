La Notte dei Leoni, martedì tante leggende azzurre al Maradona: i dettagli

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L’intero ricavato che sarà devoluto alla ricostruzione del teatro del Carcere Minorile di Nisida e al sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon.

Martedì 26 maggio andrà in scena al Maradona una sfida stellare tra Napoli Legends e World Legends, con l’intero ricavato che sarà devoluto alla ricostruzione del teatro del Carcere Minorile di Nisida e al sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon.

Napoli Legends-Attori e World Legends

“La Notte dei Leoni” sarà un grande evento di sport, spettacolo e solidarietà che vedrà contrapposte sul terreno di gioco le selezioni delle Napoli Legends & Friends e delle World Legends & Friends (Resto del Mondo). La manifestazione, beneficerà della diretta televisiva nazionale per consentire la massima partecipazione anche a distanza. L’iniziativa sposa una causa dal profondo valore sociale e civile. I fondi raccolti attraverso la vendita dei tagliandi e le donazioni collegate saranno interamente devoluti a due importanti realtà del territorio campano: il finanziamento per la ricostruzione del Teatro del Carcere Minorile di Nisida, fondamentale presidio di riabilitazione e cultura per i giovani detenuti, e il sostegno ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon, da anni al fianco dei bambini ospedalizzati e della ricerca pediatrica.

Al Maradona presenti Mertens, Insigne, Lavezzi, Zola, Careca e Krol

Tantissimi i campioni in campo: confermate ufficialmente le presenze di Dries ‘Ciro’ Mertens, di Ezequiel “Pocho” Lavezzi, di Gianfranco Zola, di Lorenzo Insigne, di Careca e del leggendario difensore olandese Ruud Krol. Insieme a loro i vari Alemao, Callejon, Cruz, Carnevale, De Santis, Denis, Ferrara, Gargano, Iezzo, Incocciati, Calaiò, Ferrara, Inler, Improta, Montervino, Maldonado, Silenzi, Santacroce, Di Fusco, Schwoch e tanti altri. Nella Nazionale Attori e Worlds Legend spiccano i nomi di Criscito, Di Napoli, Eranio, Floro Flores, Matuzalem, Miccoli, Oliveira gli artisti quali Todaro, Scarpetta, Zeno e Peppe Iodice. Ad arbitrare il match sarà Fabio Maresca, direttore di gara napoletano. La madrina della manifestazione sarà Giovanna Sannino, attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Donna Carmela nella serie Rai Mare Fuori.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Questo progetto – ha detto Domenico Fortunato, presidente Nazionale Calcio Attori – nasce quando abbiamo mandato una lettera al ministro Nordio. Ha approvato il progetto e ci ha messo nelle mani del Sottosegretario Ostellari. Anche il procuratore Sangermano ci è stato accanto e ci ha aiutato a risolvere ogni problema. Ringrazio il comune di Napoli, il sindaco Manfredi, l’assessore Carlo Puca e il presidente De Laurentiis che ci ha messo a disposizione gli spogliatoi”. “Da un po’ di tempo siamo un ospedale di ricerca, fondamentale per cambiare e migliorare l’assistenza. Tutto ciò ci consentirà di fare sempre meglio per i nostri bambini, azzerando- ha affermato Rodolfo Conenna, direttore generale della fondazione Santobono Pausilipon – la migrazione dei nostri bambini che devono curarsi. Eventi del genere non fanno altro che rafforzare ciò”. Livio Lozzi, fondatore della Nazionale Attori ha dichiarato: “Abbiamo già venduto circa 37.000 biglietti e abbiamo tante richieste dalle scuole e dalle associazioni. Faremo in modo che lo stadio sia pieno per una serata davvero speciale”. “La Notte dei Leoni” si profila dunque non solo come una celebrazione nostalgica e spettacolare del grande calcio, ma come una concreta mobilitazione collective in cui lo sport si fa veicolo di riscatto sociale, aggregazione e solidarietà per le fasce più fragili della comunità.