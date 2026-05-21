Sarri deciderà a breve: è diviso tra due offerte e c'è un 'alleato' per la Dea

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L’Atalanta vuole Maurizio Sarri per il nuovo ciclo e sta programmando il futuro con largo anticipo per tornare ai vertici della classifica nella stagione 2026/2027, imparando dagli errori dell’annata attuale come fanno i grandi club. È attesa nelle prossime settimane l’ufficialità di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, pronto ad avere piena libertà operativa per costruire il progetto nerazzurro. L’ex dirigente della Juventus ha indicato Sarri come priorità assoluta grazie al rapporto già consolidato ai tempi del Napoli.

Atalanta, Sarri obiettivo principale per il nuovo progetto

Con Raffaele Palladino sempre più vicino all’addio nonostante la rimonta stagionale, condizionata da diversi fattori tra cui il mancato rinnovo dopo il pesante 1-6 contro il Bayern e un aprile altalenante, l’Atalanta ha accelerato le valutazioni sul futuro tecnico. Dopo aver bloccato Giuntoli, il club considera Sarri, attualmente alla Lazio, il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, avviando contatti nonostante la concorrenza del Napoli, che sogna un clamoroso ritorno. Secondo Tuttomercatoweb, Sarri prenderà una decisione entro fine settimana sull’offerta dell’Atalanta, in un duello diretto con il Napoli. Sul piatto la società offre un contratto fino al 2029 e un progetto triennale con Sarri centrale, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore molto intense.