Ultim'ora Sarri-Atalanta, Schira: "Offre più del Napoli e progetto è invitante"

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"L’Atalanta vuole far di tutto per prendere Maurizio Sarri ed è fiduciosa". Lo ha detto sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira con le ultime sul valzer allenatori che coinvolge anche il Napoli con l'imminente addio di Conte.

"Sa che economicamente e contrattualmente offre un anno se non due in più e cifre più alte rispetto a quelle che mette sul piatto il Napoli, due milioni e otto a stagione per due anni. Certo, il Napoli è Napoli: è una grande squadra per Sarri, è qualcosa di speciale, un amore importante che forse è rimasto in parte irrisolto perché a Napoli Sarri ha fatto bene, benissimo, ma non è riuscito a vincere.

Però a Bergamo c’è un progetto invitante, una proprietà che vuole investire, la possibilità di fare cose di un certo tipo, con un direttore sportivo che forse è quello con cui Sarri si è trovato meglio durante la sua carriera, Cristiano Giuntoli, che può essere un’arma determinante per convincerlo".