Il commento della Ssc Napoli: "Piccolo passo verso un grande traguardo! Altri due legni..."

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato sul proprio sito la prova degli azzurri: "Un piccolo passo verso un grande traguardo. Il Napoli pareggia con il Salisburgo e resta a + 4 sugli austriaci, mantenendo vive e intonse le chance di superare il girone e qualificarsi agli ottavi. Azzurri padroni del loro destino nelle prossime due sfide, così come sono stati padroni per lunghi tratti stasera contro il Salisburgo. Tante occasioni da rete create, tanta determinzione e lotta. Lozano segna il suo primo gol al San Paolo ed è un battesimo che pesa tanto perchè rimette il Napoli in corsa dopo il rigore in apertura segnato da Haaland. Napoli che colpisce un palo con Callejon, una traversa con Insigne e che sfiora il sorpasso più volte. La prestazione è quella delle serate importanti sotto le stelle d'Europa. Si riprende sabato in campionato contro il Genoa. Siamo all'inizio di Novembre, la strada è lunga e ricca di emozioni ancora da vivere...".