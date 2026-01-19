Video
Il Copenhagen si allena alla vigilia del Napoli: le immagini dalla Danimarca
Il Copenhagen è sceso in campo da qualche minuto per la rifinitura della vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Il sodalizio danese si sta allenando in questi minuti. Di seguito le immagini dalla Danimarca.
