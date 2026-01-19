Video

Il Copenhagen si allena alla vigilia del Napoli: le immagini dalla Danimarca

Oggi alle 14:44Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Copenhagen è sceso in campo da qualche minuto per la rifinitura della vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Il sodalizio danese si sta allenando in questi minuti. Di seguito le immagini dalla Danimarca.

