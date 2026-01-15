Prima pagina

Il Corriere dello Sport: "Pio tutto, l'Inter stacca il Napoli"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

"Pio tutto": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport. L'Inter stacca il Napoli: Chivu va a + 6 Muro Parma: conte fa 0-0. Esposito piega il Lecce (1-0), stasera il Milan. Cristian vola: 22 punti nelle ultime 8 giornate. L'attaccante entra e gela DiFra: 4° gol stagionale. II Var toglie l'1-0 a McTominay, parate super dell'esordiente Rinaldi. Max a Como per il -3.

Spazio anche al mercato, con il seguente titolo: "Malen abbraccia la Roma e gioca". Affare da 27 milioni: Gasp è pronto a lanciarlo domenica in casa del Torino. Pressing su Fortini.