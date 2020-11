Il discorso da brividi al San Paolo prima della partita: "Diego, ti sei consegnato al mito"

Il Napoli si appresta a giocare contro il Rijeka. Cosi anche il club azzurro ha ricordato Maradona prima con l'indosso della maglia commemorativa in onore di Diego, e con il discorso prima della partita letto dallo speaker Daniele Decibel Bellini: "Diego, unico ed immenso amore, se il mondo sta piangendo il più grande di sempre, Napoli celebra un figlio, un fratello, il campione, il re, il genio irripetibile che ci ha regalato un sogno eterno. Grazie per le emozioni, per il tuo cuore enorme che non si fermerà mai, ti sei consegnato al mito. Questo è il tuo popolo, questa è la tua gente. Diego, unico ed immenso amore, Napoli ti amerà per sempre".