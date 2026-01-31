Il divario non inganni: il Napoli ha lo stesso trend della Fiorentina da 7 giornate

di Redazione Tutto Napoli.net

Il divario in classifica non deve ingannare, il Napoli è atteso da una sfida a dir poco complessa per le condizioni in cui ci arriva ed il livello prestazionale di gran parte della squadra chiamata agli straordinari. Per comprenderlo basta analizzare il trend delle due squadre e non solo gli ultimissimi risultati negativi dei partenopei.

Nonostante il divario, col Napoli quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A. Per gli uomini di Conte c'è da alzare il livello per tornare alla vittoria. 