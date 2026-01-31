Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: entra nel vivo la 23esima di Serie A
Napoli in campo due volte oggi. Prima la Primavera alle 11 e poi alle 18 il Napoli dei grandi al Maradona contro la Fiorentina. Ecco il programma con tutte le partite di giornata e le rispettive dirette tv:
11.00 Napoli-Cesena (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
11.00 Frosinone-Parma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
13.00 Bologna-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
13.00 Bochum-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e NOW
14.00 Oviedo-Girona (Liga) – DAZN
14.30 Sorrento-Catania (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Trento-Lecco (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Arzignano-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Cavese-Casarano (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pianese-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Pisa-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B – DAZN
15.00 Avellino-Cesena (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Modena (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Frosinone (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Catanzaro (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Carrarese (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
15.00 Sassuolo-Monza (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV
15.00 Gorica-Hajduk (Campionato croato) – COMO TV
15.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Leeds-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Brighton-Everton (Premier League) – SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Wolverhampton-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Cercle Bruges-Anversa (Campionato belga) – DAZN
16.15 Osasuna-Villarreal (Liga) – DAZN
16.30 AZ-NEC (Eredivisie) – COMO TV
17.00 Paris FC-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 258) e NOW
17.15 Pescara-Mantova (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Inter U23-Pergolettese (Serie C) -SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Carpi-Sambenedettese (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Campobasso-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Bra-Gubbio (Serie C) -SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Ospitaletto-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Chelsea-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Amburgo-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Levante-Atletico Madrid (Liga) – DAZN
19.30 Sampdoria-Spezia (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Cagliari-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Liverpool-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Elche-Barcellona (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Dundee United-Hearts (Campionato scozzese) – COMO TV
21.05 Monaco-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT e NOW
23.00 Independiente-Velez (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
