Prima pagina Tuttosport: "Kolo Muani-Juventus: fino alla fine. Marianucci: il Toro si sveglia"

"Kolo: fino alla fine" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il bomber manda nuovi segnali alla Juve. Il francese è in contatto con i compagni e spera nella svolta sul gong: la trattativa resta in piedi, corsa contro il tempo per convincere il Tottenham. Zirkzee il piano B. Holm per Joao Mario: il Bologna apre. Norton-Cuffy: il duello con l'Inter continua.

Rossoneri a caccia di gol - Nel taglio alto: "Milan: Mateta colpo Scudetto". Blitz da 35 milioni, Nkunku in partenza. E per rinforzare la difesa in corsa pure Disasi e Gimenez. Rinnovo Maignan: ci siamo. Intanto RedBird "congeda" Elliott: rifinanziamento con Camvest

MercaToro - "Con Marianucci c'è Kulenovic: il Toro si sveglia", scrive il quotidiano. Ufficiale Prati (Asllani al Besiktas). Il difensore del Napoli preso in prestito secco, malgrado la volontà iniziale di Petrachi. L'attaccante croato sostituisce Ngonge (all'Espanyol). Ed è fatta per il giovane Olusesi. Masina rescinde.