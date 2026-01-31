Foto Napoli-Fiorentina, ancora lontano il sold-out: ecco tutti i settori disponibili

Prosegue la vendita libera per Napoli-Fiorentina, match che si disputerà quest'oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. L'impianto di Fuorigrotta al momento non è sold-out essendoci ancora disponibilità in vari settori. Al momento risultano le ultime disponibilità per la Posillipo Premium, Distinti superiori Premium e Distinti superiori mentre è ampia la disponibilità per la Posilipo e discreta per Nisida, Distinti inferiori e Curve inferiori. Di seguito la situazione attuale per Ticketone.