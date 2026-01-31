Prima pagina

Il Mattino: "Conte sprona gli azzurri: 'Riprendiamo la corsa'" TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Conte sprona gli azzurri: 'Riprendiamo la corsa'" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Napoli atteso dalla sfida dalla Fiorentina, il tecnico prova a caricare i suoi dopo la delusione per l'eliminazione dalla Champions League e prova a riversare le energie sul campionato. Con la Fiorentina gli assi Vergara e Hojlund. Amarcord Champions - Spazio anche ai sorteggi Champions, con la Juventus che sfida il Galatasaray "Osimhen contro Spalletti: il derby amarcord del terzo Scudetto".