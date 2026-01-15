Il dubbio Neres, il nodo fascia sinistra e non solo: Conte studia la formazione anti-Sassuolo

vedi letture

Lo 0-0 contro il Parma è già alle spalle: per il Napoli è tempo di voltare pagina e preparare la sfida con il Sassuolo. Resta però il nodo David Neres. Come ammesso da Cristian Stellini, il brasiliano è uscito per il dolore alla caviglia e senza le sue sterzate contro le difese chiuse gli azzurri faticano a sfondare. Le sue condizioni saranno valutate alla ripresa degli allenamenti: Conte e lo staff sanitario decideranno se potrà esserci sabato.

Intanto si profilano novità di formazione. Rientra Juan Jesus dopo la squalifica e dovrebbe riprendersi il posto in difesa. A sinistra è atteso il ritorno dal primo minuto di Spinazzola, mentre Olivera (come Gutierrez col Verona) non ha sfruttato la chance. Sulla trequarti tornerà Elmas, rimasto a riposo per oltre un’ora nell’ultima gara. Il Napoli cerca risposte immediate. A riportarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.