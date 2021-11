Il flop Mondiale sarebbe anche economico: a rischio i premi Fifa per il nostro calcio

La mancata partecipazione al Mondiale comporterebbe un mancato guadagno di almeno 15 milioni di euro per la Figc che diventerebbero 25 pensando all'eventuale passaggio della fase a gironi. Non solo, l'eventuale qualificazioni al Qatar garantirebbe un valore per la Nazionale decisamente più ricco rispetto alle previsioni senza l'accesso alla Coppa del Mondo, ed è per questo che il rischio flop non sarebbe solo tecnico ma anche economico per il nostro movimento calcistico che ha bisogno che l'Italia, dopo il mancato approdo all'ultimo Mondiale, a questo giro superi i playoff e acceda alla competizione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.