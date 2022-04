Il Frosinone affonda il Monza, anche Zerbin in gol: prestazione da 7 in pagella per Tmw

"Bene anche nel secondo tempo: tutte le azioni più pericolose del Frosinone passano dai suoi piedi".

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Frosinone ha battuto 4-1 il Monza questo pomeriggio e in gol è andato anche Alessio Zerbin, classe 1999 di proprietà del Napoli e ceduto a titolo temporaneo ai ciociari. Per la redazione di Tuttomercatoweb merita 7 in pagella: "Molto attivo sin da inizio partita, ha la caparbietà di credere in ogni pallone, rubando la palla a Donati e segnando la rete del 2-1. Bene anche nel secondo tempo: tutte le azioni più pericolose del Frosinone passano dai suoi piedi".