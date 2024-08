Focus Il funambolo brasiliano: chi è David Neres, il nuovo acquisto del Napoli

David Neres Campos è un nuovo giocatore del Napoli. Il funambolo brasiliano lascia dopo due stagioni il Benfica e approda in serie A con un trasferimento da circa 30 milioni d'euro. Il classe 1997 è un profilo estremamente interessante, le sue caratteristiche ed il suo estro possono rappresentare un vero problema continuo per le difese del massimo campionato italiano. Ala sinistra nell'ultimo anno in Portogallo ma di natura ala destra, come ha giocato per quasi la totalità della sua carriera: dotato di un’ottima capacità di dribbling e di attacco della profondità, Neres potrebbe essere schierato nei 2 attaccanti dietro la punta, a destra chiaramente (ma all'occorrenza anche a sinistra)..

Nato e cresciuto a San Paolo, si è formato calcisticamente nelle giovanili del São Paulo FC, una delle squadre più prestigiose del Brasile. La sua carriera ha sicuramente avuto un boom significativo quando è stato acquistato dall’Ajax nel gennaio 2017, dove ha avuto modo di affermarsi come uno dei talenti emergenti del calcio europeo. La sua stagione migliore è stata 2018-2019, quando l’Ajax ha raggiunto le semifinali di Champions League e ha vinto l’Eredivisie e la KNVB Cup. Neres è stato fondamentale in quella campagna europea, soprattutto con un memorabile gol contro la Juventus nei quarti di finale.

Nel gennaio 2022, si è trasferito allo Shakhtar Donetsk, squadra ucraina, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Tuttavia, a causa della situazione geopolitica, non ha avuto l’opportunità di giocare partite con la squadra e dopo 6 mesi si è trasferito al Benfica, da dove il Napoli lo ha prelevato e dove si è ritagliato un ruolo di spicco nel campionato portoghese, contribuendo con gol e assist.

Curiosità - Neres ha dovuto affrontare una serie di sfide all’inizio della sua carriera. È cresciuto in una delle aree più povere di San Paolo, difatti ha spesso parlato delle difficoltà che ha affrontato per arrivare al successo.

Uno dei momenti più iconici della carriera di Neres è stato il gol segnato contro la Juventus nella stagione 2018-2019 di Champions League. Quella rete nel match di andata ha contribuito all’eliminazione dei bianconeri e ha reso Neres un eroe per i tifosi dell’Ajax.

Neres è noto per la sua stretta amicizia con alcuni dei suoi compagni di squadra all’Ajax, come Antony, un altro giovane talento brasiliano in forza al Manchester United. I due sono stati visti spesso insieme fuori dal campo, il che ha rafforzato la loro intesa in campo.

Durante l'invasione russa in Ucraina, si è nascosto nei bunker per sfuggire alle bombe.

Già dalle giovanili del São Paulo FC, Neres era considerato uno dei prospetti più promettenti. Infatti, ha esordito in prima squadra dopo aver vinto il Torneo di Copinha, un prestigioso torneo giovanile in Brasile.

A settembre 2018, Neres rifiuta il trasferimento in Cina al Guangzhou Evergrande, vuole giocare in Europa.

Neres è fidanzato con la modella tedesca Kira Winona: come raccontanto dallo stesso calciatore, l'amore tra i due non ha mai trovato difficoltà: "Non ho dovuto fare granché per conquistare la mia attuale compagna. L'ho vista su Instagram e le ho mandato un messaggio privato scrivendo: 'Sono David Neres, vieni da me'. È stato abbastanza per rimediare un appuntamento".

Prima del suo trasferimento al Benfica, Neres era stato accostato a diverse squadre di Premier League, tra cui l’Arsenal. Tuttavia, alla fine ha poi scelto il Benfica, vedendo in quel trasferimento l’opportunità di rilanciare la sua carriera dopo un periodo difficile.

E adesso il capitolo italiano a Napoli: David Neres arriva in un momento estremamente delicato, dove gli azzurri devono battere i demoni della scorsa stagione per rilanciarsi a livello nazionale ed internazionale. Sicuramente il modo di giocare di Antonio Conte e la verticalità di Neres si possono sposare perfettamente creando da subito una buona intesa.