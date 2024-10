Prima pagina Il gioco di parole del Corriere dello Sport: "Aspettando... Godo"

"Aspettando godo", questa l'apertura de il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano dedica ampio spazio alla sfida a distanza per la lotta in testa alla classifica: "Conte va in fuga e attende l'esito di Inter-Juventus. Festa al Maradona con Di Lorenzo".

E poi ancora: "Inzaghi mette pressione ai bianconeri: «In estate hanno fatto grandi investimenti». Thiago replica: «Simone e Antonio sono i favoriti per lo scudetto. Stoccarda? Già dimenticato»".