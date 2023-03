Il gruppo “Napoli granata” contro gli ultrà: “Chi ama la Salernitana vuole passione e libertà!”

"Per quanto ci sentiamo di rispettare quello che è il pensiero altrui, teniamo a rimarcare con forza che non lo condividiamo".

© foto di TuttoSalernitana.com

Il club "Napoli Granata 98" prende le distanze dalla curva Sud Siberiano che ieri aveva esortato tutti i tifosi del Napoli residenti in città e in provincia a festeggiare l'eventuale scudetto senza esporre vessilli azzurri in un contesto storicamente e quasi totalmente granata. Di seguito il comunicato emesso dal gruppo: "𝙇'𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙖̀ 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞 𝙚𝙨𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙡'𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚, 𝙢𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙚𝙨𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚. Da sempre abbiamo fatto del nostro motto "RESPECT" il nostro modo di esprimere la nostra passione. Dal comunicato a firma "Curva Sud Siberiano" deduciamo che, noi tifosi della Salernitana che viviamo a Napoli, non avremmo dovuto esporre i nostri vessilli se anche qui, in provincia di Napoli, tutti l'avessero pensata come voi.