Il Lecce e la tradizione positiva al Maradona: non perde da tre trasferte a Fuorigrotta

Il Napoli quest'oggi ha l'occasione di allungare la striscia di vittoria consecutive battendo un Lecce parso in netta difficoltà. I partenopei hanno anche l'occasione di superare un avversario che negli ultimi precedenti è sempre uscito indenne dal Maradona: il Lecce infatti è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Napoli in campionato (1V, 2N), e - riferiscono i colleghi di Opta - solo contro Fiorentina (quattro, tra il 2009 e il 2019) e Brescia (cinque, tra il 2000 e il 2011) i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più gare consecutive fuori casa contro una singolo avversario in Serie A.