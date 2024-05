Il Liverpool annuncia il successore di Klopp: arriva dall'Olanda

Fonte: ANSA

(ANSA) - LIVERPOOL, 20 MAG - Il Liverpool ha ufficializzato la nomina del 45enne olandese Arne Slot come nuovo tecnico della prima squadra. "Slot ha raggiunto l'accordo con noi per essere il nuovo capo allenatore", fa sapere il club pluricampione d'Europa. L'ormai ex allenatore del Feyenoord entrerà in carica fin da giugno, ha precisato il Liverpool, prima però dovrà ottenere il permesso di lavoro nel Regno Unito. (ANSA).