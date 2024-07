Il Liverpool pensa già al post-Salah: obiettivo un giapponese che piaceva al Napoli

A Mohamed Salah resta un solo anno di contratto al Liverpool ed è possibile che questa o la prossima estate il fuoriclasse egiziano saluti i Reds dopo averne scritto la storia, trascinandola a vincere la Premier League e la Champions League con Jurgen Klopp in panchina. Proprio per questa ragione il club del Merseyside non vorrebbe farsi trovare impreparato e starebbe già pensando al futuro.

Stando a quanto riportato dal quotidiano asiatico Sponichi, tra i nomi tenuti in considerazione dal Liverpool per il post-Salah c'è anche Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad che piaceva anche al Napoli nel mercato dell'estate scorsa. Si tratterebbe di un'operazione storica, in quanto il classe 2001 potrebbe tramutarsi nel calciatore asiatico più pagato di sempre.

Il quotidiano non parla delle possibili cifre dell'operazione, ma pare complicato che possa muoversi da San Sebastian per meno di 50 milioni di euro (valore di mercato per Transfermarkt). Nel 2022 la Real Sociedad sborsò appena 6,5 milioni di euro per prelevarlo dal Real Madrid.