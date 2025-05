Video Il Maradona diventa discoteca! Spina-DiLo scatenati... e balla anche il ds Manna

É stata una lunghissima notte quella del quarto scudetto del Napoli. Per i tifosi azzurri in città ed in tutto il mondo ma anche per gli eroi azzurri che hanno festeggiato nel Champions Club del Maradona. Scatenati in particolare Spinazzola, Di Lorenzo, Neres e Ngonge che hanno trascinato tutti i compagni e le persone vicine al club.

Agli azzurri poi s'è unito anche Manna. Di seguito il video già virale sui social.