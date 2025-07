Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Da De Bruyne a Lucca: i campioni sono da bis"

"Lookman, l'Inter c'è", il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: emerso il nome del fantomatico mister X per l'attacco dei meneghini, già raggiunto l'accordo personale con il giocatore nigeriano per il trasferimento a Milano. Ora serve trattare con l'Atalanta, che parte da una valutazione di 50 milioni mentre l'Inter vorrebbe presentare 40 milioni sul tavolo.

Nemmeno la Juventus resta con le mani in mano e si avvicina a Jadon Sancho per potenziare gli esterni e il tridente d'attacco: bianconeri in pressing per l'inglese classe 2000, ma con il Manchester United in atto anche una seconda trattativa nata nelle ultime ore per Marcus Rashford, altro esubero in casa Red Devils. Il primo è reduce da un prestito al Chelsea, il secondo dall'esperienza di sei mesi all'Aston Villa. Ma entrambi non hanno intenzione di ritrovarsi a lavorare con mister Ruben Amorim.