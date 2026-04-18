Il Maradona è casa sacra: dalla Lazio alla Lazio nel santuario dell'imbattibilità

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Dalla Lazio alla Lazio: il Napoli non perde una gara tra le mura casalinghe dal dicembre 2024 quando Isakssen decise la sfida dell'Immacolata.

Era il dicembre 2024 quando la Lazio portò a Napoli il veleno della sconfitta. Quella notte, al Diego Armando Maradona, i biancocelesti riuscirono nell'impresa di strappare tre punti a quella che sarebbe diventata, di lì a poco, una fortezza impenetrabile. Nessuno poteva immaginare che quella sconfitta avrebbe acceso qualcosa di profondo, qualcosa che ancora arde. Da quel momento, il Napoli non ha più perso in casa in campionato. Un anno e quattro mesi e oltre di imbattibilità tra le mura del Maradona: un fortino, un santuario, un luogo dove le squadre più forti d'Italia sono venute a cercare gloria e sono ripartite a mani vuote.

La Lazio che arriva oggi al Maradona porta già sulle spalle il peso di un pomeriggio amaro. All'andata, in una delle prestazioni più ispirate della stagione azzurra, il Napoli si impose 0–2 con autorità, dominando il campo e firmando una vittoria che rimase impressa nella memoria dei tifosi come un'opera d'arte tattica. Quella partita raccontò molto: un Napoli in forma, capace di chiudere gli spazi, ripartire con ferocia e gestire con maturità ogni momento del match. La Lazio, reduce da un momento di forma altalenante, non riuscì mai a trovare la chiave giusta per scardinare la difesa azzurra.

Oggi, alle 18, la storia torna a incrociare i suoi fili. La Lazio si presenta nuovamente al Maradona, stavolta in trasferta, con la pressione di chi deve ribaltare un trend e vendicarsi di una doppia beffa: la sconfitta dell'andata e il primato casalingo napoletano che sembra irremovibile. Il Maradona ha visto cadere i grandi. L'Inter ci ha provato, il Milan ci ha sperato, la Juventus ci ha creduto. Ma sotto quei riflettori, con il calore del tifo azzurro che riempie ogni centimetro dell'impianto, il Napoli è diventato qualcosa di più di una squadra: è diventato un'idea, una certezza.