Confronto squadra-Conte, Sky: tra i temi la mancanza di leadership, la può aggiungere Lukaku

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Manca solo la certificazione di Conte, quando sarà diramata la lista ufficiale, ma la notizia è questa. Ci sarà anche Romelu Lukaku sull'aereo che decollerà domani dopo l'allenamento del mattino da Capodichino verso Riyad. La Super Cup, un trofeo che vale sempre un pezzetto di stagione in un momento come questo. È difficile, complicato.

Ieri la settima sconfitta stagionale, tutte in trasferta, con un'analisi evidentemente un confronto anche oggi qui a Castelvolturno tra Conte e la squadra, cercando le soluzioni, le motivazioni soprattutto. Tra queste, per esempio, la mancanza di personalità, di una certa leadership, la capacità di interpretare e gestire i momenti. Ecco, Romelu Lukaku è di quelli che ha struttura, che ha peso specifico in tutti i sensi e può aggiungere anche questo da un punto di vista caratteriale e quindi la sua presenza darà qualcosa a Napoli.

Da un punto di vista tecnico sta completando il suo percorso di riatletizzazione. Ormai si allena in gruppo, fa praticamente tutto con la squadra, i primi gol in partitina. C'è però chiaramente una tenuta che va monitorata, va verificata e lì a Riyad l'occasione per lui, per allenarsi bene, per allenarsi con la squadra e chissà, eventualmente anche mettersi a disposizione. Ma questa è una scelta che si deve fare con Riyad”.