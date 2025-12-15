Ufficiale

Supercoppa, gli arbitri delle semifinali: Zufferli per Napoli-Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20Notizie
di Arturo Minervini

Sarà Luca Zufferli l’arbitro di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20.00. Una sfida dal peso specifico enorme, non solo per il valore del trofeo in palio ma anche per il momento delicato che entrambe le squadre stanno attraversando.

Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi M., con Pezzuto nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR agirà Aureliano, assistito da Dionisi. Per Bologna-Inter, invece, è stato designato l'arbitro Chiffi.

NAPOLI - MILAN    Giovedì 18/12 h. 20.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV:  PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA - INTER    Venerdì 19/12 h. 20.00

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV:  DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO