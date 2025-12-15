Ufficiale
Supercoppa, gli arbitri delle semifinali: Zufferli per Napoli-Milan
TuttoNapoli.net
Sarà Luca Zufferli l’arbitro di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20.00. Una sfida dal peso specifico enorme, non solo per il valore del trofeo in palio ma anche per il momento delicato che entrambe le squadre stanno attraversando.
Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi M., con Pezzuto nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR agirà Aureliano, assistito da Dionisi. Per Bologna-Inter, invece, è stato designato l'arbitro Chiffi.
NAPOLI - MILAN Giovedì 18/12 h. 20.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
BOLOGNA - INTER Venerdì 19/12 h. 20.00
CHIFFI
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV: DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO
