Ultim'ora Riecco Lukaku! Sky: si va verso la convocazione per la Supercoppa

vedi letture

Arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte in vista della Supercoppa Italiana. Romelu Lukaku va verso la convocazione e dovrebbe far parte del gruppo che volerà a Riad. L’attaccante belga, fermo dall’inizio della stagione per un infortunio alla coscia sinistra, sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro e si allena sempre più spesso con la squadra.

La Supercoppa rappresenta un’occasione utile per valutare le sue condizioni e avvicinarlo al pieno rientro, con l’obiettivo di tornare presto a completa disposizione di Conte. L'ex Inter dovrebbe dunque strappare una convocazione e vedremo se avrà anche qualche minuto nelle gambe. A riportarlo è Sky Sport.