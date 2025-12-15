Fifa Best XI, presenti tre del Napoli: le nominations

La Fifa ha aperto ufficialmente le votazioni per il Best XI 2025 e tra i protagonisti spicca una presenza importante del Napoli. Il club azzurro può infatti vantare tre calciatori inseriti nelle nomination: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay, a conferma della crescente rilevanza internazionale raggiunta dalla squadra partenopea.

Tra i portieri figura Meret, reduce da una stagione di grande affidabilità che gli ha permesso di entrare in una lista di assoluto prestigio insieme a nomi come Donnarumma, Courtois, Neuer e Sommer. L’estremo difensore azzurro rappresenta l’Italia insieme a Donnarumma e a Michele Di Gregorio. In difesa, invece, il Napoli è rappresentato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, presenza costante e leader del reparto, inserito tra alcuni dei migliori difensori al mondo.

A centrocampo trova spazio Scott McTominay, premiato dopo un’annata da assoluto protagonista in Serie A, culminata con il riconoscimento di miglior giocatore del campionato. La sua candidatura lo vede confrontarsi con stelle del calibro di Bellingham, Pedri, De Jong e Valverde. Tra gli altri italiani in corsa figurano anche Donnarumma e Retegui, inserito nel reparto offensivo insieme a fuoriclasse come Mbappé, Haaland, Messi e Cristiano Ronaldo. Le votazioni sono già aperte sul sito ufficiale della Fifa, offrendo ai tifosi azzurri l’opportunità di sostenere i propri beniamini.