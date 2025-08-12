Prima pagina Tuttosport: "Donnarumma, niente Coppe. United vicino"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina si concentra sulla Juventus e sulle mosse di mercato in entrata. Il club bianconero è pronto a regalare nuovi rinforzi al tecnico Igor Tudor, partendo proprio dall'attacco. La Juve infatti è al lavoro per riportare Kolo Muani a Torino, visto che il francese è sempre stato la priorità per il reparto avanzato. Un'operazione che potrebbe essere favorita anche dai milioni che la Juve percepirà dalla cessione di De Winter al Milan, visto che i bianconeri godevano di una percentuale sulla rivendita del giocatore.

A centrocampo invece salgono sempre le quotazioni di O'Riley, danese in forza al Brighton che potrebbe essere un'altra pedina in più per Tudor. Dagli innesti alle conferme, come ad esempio quella di Andrea Cambiaso, che ha rifiutato parecchie offerte per rimanere alla Juventus: il suo futuro infatti è a tinte bianconere e il difensore sogna anche di poter indossare la fascia di capitano in futuro