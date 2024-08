Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: “Il mio Napoli senza paura”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina alle parole in conferenza stampa di Antonio Conte

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina alle parole in conferenza stampa di Antonio Conte, ma anche dell’arrivo di Romelu Lukaku e del mercato del Napoli: “‘Il mio Napoli senza paura. Non voglio vedere passi indietro. E per Lukaku metto la mano sul fuoco’. Domani c’è il Parma, il bomber è pronto. L’ultimo colpo di mercato può essere il brasiliano Arthur”.