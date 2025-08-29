Il Mattino: "Champions da brividi"

Prima pagina

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il sorteggio di Champions League del Napoli: "Champions da brividi. Il Napoli trova il Chelsea campione del mondo e il Manchester City, l'ex squadra di De Bruyne". Di spalla ancora Napoli con il cambio di speaker al Maradona: "De Laurentiis cala l'asso Geolier". Di seguito la prima pagina integrale.