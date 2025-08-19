Prima pagina

Il Mattino: "Choc Lukaku, fuori tre mesi"
Oggi alle 00:10Notizie
di Davide Baratto

"Choc Lukaku, fuori tre mesi", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del grave infortunio rimediato da Big Rom. Il sommario: "Serie A, -4 al via: il Napoli cerca il bomber". Di seguito la prima pagina integrale.