Prima pagina Il Mattino: "Com'è triste Venezia"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con lo 0-0 del Napoli al Penzo di Venezia: "Com'è triste Venezia. Azzurri sotto tono, solo un pari in laguna. L'Inter batte l'Atalanta e allunga. Conte: 'Lottiamo ancora'". In evidenza le parole del commissario Ciciliano sui Campi Flegrei: "Non esiste l'ipotesi evacuazione". Di seguito la prima pagina integrale.