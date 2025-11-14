Prima pagina

Il Mattino: "Crac Anguissa: sarà indisponibile fino a gennaio”

Oggi alle 01:00Notizie
di Francesco Carbone

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli e all'infortunio di Zambo Anguissa: “Crac Anguissa: sarà indisponibile fino a gennaio. Altra tegola sul Napoli”. Spazio anche all’Italia: “Mancini e Esposito piegano la Moldova, ma quanto soffre l’Italia di Gattuso”. Di seguito la prima pagina integrale.