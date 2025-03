Prima pagina Il Mattino: "DeLa-Conte, attenti a quei due"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "DeLa-Conte, attenti a quei due. Dallo scudetto allo stadio: il piano per un Napoli sempre più forte". In taglio alto la scomparsa della Turris, il club di Torre del Greco viene estromesso dalla Serie C a campionato in corso: "Dopo 80 anni scompare la Turris: un colpo alla storia". Di seguito la prima pagina integrale.