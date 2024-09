Prima pagina Il Mattino: "Fateci sognare"

"Fateci sognare", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando del Napoli di Conte attualmente al primo posto in campionato. Il sommario: "Azzurri primi in classifica come nell'anno dello scudetto: la città ci crede". Di seguito la prima pagina integrale.