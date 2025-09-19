Prima pagina

Il Mattino: "Il cuore non basta"

Oggi alle 00:35
di Davide Baratto

"Il cuore non basta", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della prestazione del Napoli contro il Manchester City. Il sommario: "Delusione Champions. Gli azzurri resistono 35 minuti con un uomo in meno, poi devono arrendersi al City". Di seguito la prima pagina integrale.