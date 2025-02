Prima pagina Il Mattino: "La carica di Conte: 'Siamo i più tosti'"

vedi letture

"La carica di Conte: 'Siamo i più tosti'". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano riporta alcuni passi della conferenza stampa di Antonio Conte. Il suo Napoli scenderà in campo questa sera all'Olimpico contro la Lazio per un match importante per la vetta della classifica.