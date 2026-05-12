Prima pagina
Il Mattino: "La festa Champions va di traverso"
"Doccia gelata al Maradona: vince il Bologna e il Napoli si complica la vita. Di Lorenzo segna e riapre la gara, ma non basta".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la sconfitta interna del Napoli contro il Bologna che rimanda la qualificazione matematica alla prossima Champions League per la squadra di Antonio Conte: "La festa Champions va di traverso. Doccia gelata al Maradona: vince il Bologna e il Napoli si complica la vita. Di Lorenzo segna e riapre la gara, ma non basta". Di seguito la prima pagina integrale.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
17 mag 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta, che errori Di Lorenzo! Giovane bocciato, Conte sbaglia i cambi
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com