Conte lascia Napoli: disdetto affitto della casa a Chiaia, già iniziato trasloco

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Antonio Conte saluta Napoli anche da cittadino. Va via, lascia la casa di Chiaia e si prepara ora per la Nazionale italiana

Antonio Conte lascia Napoli anche da cittadino. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sembrava ormai tutto definito per il rinnovo del contratto di affitto dell'appartamento nel quartiere Chiaia, con la famiglia Conte orientata a prolungare la permanenza a Napoli per un altro anno nonostante la conclusione del rapporto professionale. Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato.

Conte, ciao Napoli: lascia la casa

Secondo le ultime indiscrezioni, sono anche già iniziate le operazioni di trasloco e la famiglia lascerà l'abitazione nel corso della prossima settimana. Si chiude così un capitolo importante vissuto in città, ma resta un legame profondo con Napoli e con i suoi tifosi. Al di là dell'addio alla casa di Chiaia, Antonio Conte e i suoi familiari conserveranno un posto speciale nel cuore dei napoletani, diventando simbolicamente cittadini onorari del cuore. Ora è attesa per il futuro di Conte, ipotesi concreta per la Nazionale italiana.