Tuttonapoli Allegri giocherà col 4-3-3? Come può essere la formazione del Napoli

vedi letture

Formazione Napoli, con Allegri si punterà sul 4-3-3? Ecco la scelta degli undici: da De Bruyne a Neres, da Lobotka a Gutierrez

Sono giorni di ipotesi tattiche aspettando l'ufficialità e la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse optare per il 4-3-3, il nuovo Napoli prenderebbe forma con un assetto ben definito e costruito per valorizzare equilibrio e qualità in ogni reparto. Tra i pali ci sarebbe Alex Meret, mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Giovanni Di Lorenzo oppure Khalaili sulla destra — con il secondo però più incline a un ruolo da esterno offensivo — insieme a Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno al centro. Le alternative non mancano, con Sam Beukema e Mario Gila pronti a inserirsi nelle rotazioni. Sulla corsia mancina si giocano il posto Miguel Gutiérrez, Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola, a seconda delle esigenze tattiche e dello stato di forma.

Formazione Napoli col 4-3-3 secondo Allegri

A centrocampo il trio avrebbe un’impronta di altissimo livello: Kevin De Bruyne in posizione di regia avanzata, affiancato da Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con compiti diversi ma complementari tra costruzione, intensità e inserimenti. In attacco, il riferimento centrale sarebbe Rasmus Højlund, supportato sugli esterni da David Neres e Alisson, con Matteo Politano come alternativa importante sulla fascia destra. Una struttura pensata per garantire dinamismo e profondità, con ampia possibilità di variazioni a partita in corso e un forte equilibrio tra qualità tecnica e intensità fisica. Se ne parlerà dalle 11 in diretta a Radio Tuttonapoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Neres, Hojlund, Alisson. All. Allegri

VEDI ANCHE IL NAPOLI DI ALLEGRI COL 4-2-3-1

VEDI ANCHE IL NAPOLI DI ALLEGRI COL 3-4-2-1