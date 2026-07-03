Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la gara tra Australia e Egitto

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la gara tra Australia e EgittoTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 3 luglio proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che vedono andare in scena i sedicesimi di finale. Dopo le due partite di stanotte tra Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria, oggi è previsto alle 20 il match tra Australia ed Egitto. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDÌ 3 LUGLIO

01.00 Portogallo-Croazia (Mondiali) - DAZN

05.00 Svizzera-Algeria (Mondiali) - DAZN

20.00 Australia-Egitto (Mondiali) - DAZN