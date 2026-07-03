Allegri re dei trofei: 6 scudetti e record di Coppe Italia, tutti i suoi successi

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Massimiliano Allegri arriva al Napoli (è arrivato l'annuncio ufficiale) con un palmarès tra i più ricchi del calcio italiano recente, costruito tra Milan e Juventus. Nel corso della sua carriera ha conquistato complessivamente sei Scudetti, di cui uno con il Milan e cinque con la Juventus, oltre a cinque Coppe Italia — record assoluto per un allenatore — e tre Supercoppe Italiane. Un percorso che lo ha reso uno dei tecnici più vincenti della Serie A moderna, grazie a una continuità di risultati ad alto livello. Sul piano internazionale, Allegri ha guidato la Juventus fino alla finale di Champions League in due occasioni, nel 2015 e nel 2017, senza però riuscire a sollevare il trofeo. Il suo curriculum include anche quattro Panchine d’Oro, riconoscimento assegnato ai migliori allenatori del campionato italiano. Un insieme di risultati che conferma il profilo di un tecnico esperto, abituato a competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.

Campionato italiano: 6

Milan: 2010-2011

Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Supercoppa italiana: 3

Milan: 2011

Juventus: 2015, 2018

Coppa Italia: 5 (record)

Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2023-2024