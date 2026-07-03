Finalmente Allegri: ADL lo corteggia da anni, per 3 volte ha sfiorato l'azzurro

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Massimiliano Allegri è stato più volte vicino alla panchina del Napoli nel corso degli ultimi anni, senza però mai arrivare a un accordo definitivo. Il tecnico toscano, oggi al centro delle scelte tecniche azzurre e annunciato pochi minuti fa, era stato preso in considerazione già in passato dalla dirigenza partenopea, in diverse fasi della sua carriera e con differenti contesti societari. De Laurentiis lo stima tanto. Da tempo.

Allegri al Napoli, finalmente l'ufficialità

Una delle occasioni più recenti risale alla scorsa estate, quando il Napoli valutava possibili cambi in panchina dopo il trionfo scudetto e la festa sul lungomare. In quel momento, però, la scelta ricadde su Antonio Conte, che decise di restare al suo posto, interrompendo di fatto ogni discorso avanzato con Allegri. In realtà, il nome dell’allenatore ex Juventus era già stato sondato anche in precedenza: ai tempi della sua esperienza al Milan, quando poi arrivò Benitez, e successivamente nel 2021, dopo l’addio di Gennaro Gattuso. In quella stagione il Napoli mancò la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, con il pareggio contro il Verona, e la società virò infine su Luciano Spalletti, che avrebbe poi aperto un ciclo vincente col tricolore del 2023.