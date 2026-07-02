Palestra al Chelsea, è il 3º italiano più caro di sempre: al 4º posto un ex Napoli

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Marco Palestra entra nella top 3 dei calciatori italiani più costosi grazie al trasferimento al Chelsea da 57 milioni più bonus.

Marco Palestra è entrato ufficialmente nella storia del calciomercato italiano diventando uno dei trasferimenti più onerosi di sempre. Il suo passaggio al Chelsea è stato infatti chiuso sulla base di 57 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Una cifra che gli consente di scalare immediatamente le classifiche storiche, superando Jorginho grazie anche agli incentivi legati all’operazione. Tuttavia, il suo ingresso tra i primi tre è destinato a durare poco. In questi giorni, infatti, Sandro Tonali - già secondo nella graduatoria - è al centro di una trattativa con il Tottenham che supererà i 100 milioni di euro, ridefinendo completamente la vetta dei trasferimenti italiani più costosi di sempre.

La classifica dei trasferimenti italiani più costosi

1. Mateo Retegui, dall’Atalanta all’Al-Qadsiah nel 2025 - 68,25 milioni di euro

2. Sandro Tonali, dal Milan al Newcastle nel 2023 - 64 milioni di euro

3. Marco Palestra, dall’Atalanta al Chelsea nel 2026 - 57 milioni di euro

4. Jorginho, dal Napoli al Chelsea nel 2018 - 57 milioni di euro

5. Gianluigi Buffon, dal Parma alla Juventus nel 2001 - 52,9 milioni di euro

6. Christian Vieri, dalla Lazio all’Inter nel 1999 - 46,5 milioni di euro

7. Riccardo Calafiori, dal Bologna all’Arsenal nel 2024 - 45 milioni di euro

8. Marco Verratti, dal Paris Saint-Germain all’Al-Arabi nel 2023 - 45 milioni di euro

9. Federico Chiesa, dalla Fiorentina alla Juventus tra il 2020 e il 2022 - 44,6 milioni di euro

10. Leonardo Bonucci, dalla Juventus al Milan nel 2017 - 42 milioni di euro