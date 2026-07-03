Conferenza presentazione Allegri allenatore Napoli: luogo e data

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Novità sulla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli

La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, annunciato questa mattina dal club e da De Laurentiis, potrebbe svolgersi presso il Teatro di San Carlo il 14 luglio, a tre giorni dalla partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. Lo riporta il Cds oggi in edicola con tutti i dettagli relativi al primo incontro tra l'erede di Conte e la stampa. Allegri ha firmato un contratto fino al 2029.

Conferenza presentazione Allegri, le ultime

Allegri, già legato al Napoli anche da una breve parentesi da calciatore negli anni ’90, tornerebbe così al centro della scena partenopea con un evento pensato per sottolineare il valore del progetto sportivo in una location straordinaria. Il club sta dunque pensando a un altro luogo simbolo dopo Palazzo Reale che fu location per Conte nel 2024.

Il palmares di Allegri: le sue vittorie in Italia

Nel corso della sua carriera ha conquistato complessivamente sei Scudetti, di cui uno con il Milan e cinque con la Juventus, oltre a cinque Coppe Italia — record assoluto per un allenatore — e tre Supercoppe Italiane. Un percorso che lo ha reso uno dei tecnici più vincenti della Serie A moderna, grazie a una continuità di risultati ad alto livello.