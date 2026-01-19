Prima pagina
Il Mattino: "La prova del nove"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli, che domani affronta il Copenaghen per la sfida che può decidere il cammino europeo degli azzurri: "La prova del nove. Out anche Politano e Rrahmani, il Napoli domani in Danimarca con nove infortunati". Di seguito la prima pagina integrale.
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
