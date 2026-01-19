Prima pagina

Il Mattino: "La prova del nove"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli, che domani affronta il Copenaghen per la sfida che può decidere il cammino europeo degli azzurri: "La prova del nove. Out anche Politano e Rrahmani, il Napoli domani in Danimarca con nove infortunati". Di seguito la prima pagina integrale.