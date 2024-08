Prima pagina Il Mattino: "Lukakumania"

"A Napoli grande accoglienza dei tifosi azzurri per il bomber".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina all'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli: "Lukakumania. A Napoli grande accoglienza dei tifosi azzurri per il bomber". In taglio alto spazio ad una pagina storia del quotidiano napoletano: "Il terzo scudetto per gridare che si può anche senza Diego". Di seguito la prima pagina integrale.